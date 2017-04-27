Поліція Київщини затримала іноземця, якого активно шукає інтерпол

Поліція Київщини затримала іноземця, якого активно шукає інтерпол

00:00 27.04.2017
Поліція Київщини затримала іноземця, якого активно шукає інтерпол

Працівники Служби безпеки України спільно зі співробітниками Інтерполу та  Києво-Святошинського відділу поліції затримали громадянина Республіки Іран, який розшукується своєю країною з метою арешту та подальшої екстрадиції за вчинення шахрайства.

Затримали іноземного зловмисника у порядку ст.208 КПК України на території одного з житлових комплексів у селі Петропавлівська  Борщагівка, що на Київщині. 31-річний житель м. Тегеран розшукувався правоохоронцями Ісламської республіки Іран для притягнення до кримінальної відповідальності за скоєння кримінального правопорушення – шахрайство.

Про затримання жителя Ірана повідомлено посольство Ісламської республіки Іран та консульський відділ МЗС України.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області

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