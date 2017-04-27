Прокуратура Донеччини домоглась звільнення людини з-під незаконного арешту

Завдяки втручанню прокуратури з ізолятора тимчасового тримання Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області звільнено громадянина, який незаконно там утримувався.Так установлено, що у лютому поточного року співробітники поліції, на виконання вироку Волноваського районного суду від 2012 року, затримали 37-річного чоловіка, засудженого до 3 місяців адміністративного арешту за ст. 395 КК України (порушення правил адміністративного нагляду).

Проте, згідно із законодавством, особа звільняється від відбування покарання, якщо з дня набрання чинності обвинувальним вироком його не було виконано протягом 2 років. Вказана норма статті застосовується у разі засудження особи до покарання менш суворого, ніж обмеження волі, яким і є адмінарешт.

З огляду на виявлене порушення, за втручання керівника Волноваської місцевої прокуратури вказаного чоловіка негайно звільнено з-під арешту.

Крім того, до Волноваського ВП ГУНП України в Донецькій області прокуратурою направлено вказівку щодо ознак службової недбалості в діях працівників, внаслідок якої вирок суду залишився невиконаним, а правопорушник у відведений законом час не поніс призначеного покарання.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області