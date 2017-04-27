У Львові іноземці просто на вулиці пограбували іноземців

У Личаківський відділ поліції за допомогою звернувся 20-річний іноземець, колишній студент одного з львівських вищих навчальних закладів. Чоловік розповів, що вночі, близько 04:30, на площі Петрушевича у Львові на нього напади двоє невідомих чоловіків, побили його та відібрали у нього мобільний телефон та годинник.

Причетних до скоєння злочину чоловіків затримали патрульні поліцейські – ними виявились двоє іноземців віком 20 та 21 рік. За словами зловмисників, у Львів вони приїхали з метою працевлаштування.

Також правоохоронці встановили, що ті ж чоловіки причетні до пограбування іншого іноземця – 22-річного студента одного з львівських вищих навчальних закладів. У тому ж місці зловмисники напали на потерпілого, побили його та відібрали гроші у сумі чотириста гривень, документи та банківські картки.

За цими фактами відкриті кримінальні провадження за ч.2 ст.186 (грабіж) КК України.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років. Зловмисники затримані в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для них міру запобіжного заходу.

Наразі поліцейські перевіряють затриманих на причетність до скоєння інших злочинів, проводиться досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області