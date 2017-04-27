Обставини жорстокого самосуду та вбивства встановила поліція Вінниччини

Запідозривши свого товариша по чарці у крадіжці, двоє чоловіків вирішили вибити з нього зізнання. За попередніми даними слідства, вони дерев’яною палицею побили потерпілого та покинули непритомного чоловіка на березі річки. Його тіло знайшли перехожі.

За словами начальника ГУНП у Вінницькій області Юрія Педоса, на тілі загиблого були виявлені множинні тілесні ушкодження, а згідно висновків медиків, смерть потерпілого настала внаслідок утоплення. Встановити винуватців трагедії оперативникам вдалось протягом двох годин. Провівши подвірний обхід та опитавши населення села Суботівка, вони встановили, з ким потерпілий провів останні години життя. До кримінального правопорушення виявились причетними двоє чоловіків віком 43 та 31 років. Молодший – раніше судимий за крадіжки мешканець села Суботівка, а старший проживає в Могилів-Подільському.

Підозрюваних працівники карного розшуку затримали за місцем проживання.

Вони розповіли, що того дня разом з загиблим вживали спиртні напої в дачному будинку одного з них. Після застілля потерпілий заснув, а вони пішли прогулятись. Повернувшись, виявили відсутність мобільного телефона «Nокіа» та комп’ютерних колонок.

Чоловіки відразу запідозрили свого товариша по чарці та пішли до нього додому і побили його дерев’яною палицею. Продовжуючи знущатись над чоловіком, зловмисники протягли його через город на берег Дністра та почали опускати його голову в воду, вимагаючи повернення викраденого. Після того, як потерпілий перестав подавати ознаки життя, вони покинули його та втекли.

Зараз правопорушники перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Вони затримані в процесуальному порядку, вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за п. 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.

Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк до 15 років або довічним позбавленням волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області