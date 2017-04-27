На Луганщині поліцейські затримали чоловіка за проституцію та порнографію

Співробітниками Управління по боротьбі з торгівлею людьми ГУНП в Луганській області у місті Лисичанську був затриманий чоловік, який займався виготовленням та розповсюдженням через мережу Інтернет порнографічної продукції та … займався наданням сексуальних послуг жінкам за грошову винагороду.

Затриманим виявився ніде не працюючий, 34-річний місцевий мешканець, який, як він пояснив поліцейським, вигадав для себе новий вид заробітку.

Чоловік пропонував жінкам свої послуги у якості сексуального партнера за грошову винагороду – 200 грн. за одну зустріч. Саме за цим заняттям його й затримали правоохоронці.

Але, як з’ясувалось під час проведення перевірки, це був не єдиний його вид заробітку. Чоловік фотографував і знімав на відео свої статеві органи та через мережу Інтернет – соціальні мережі (v-контакті) розповсюджував ці фото та відео.

Під час переписки у соціальній мережі він знаходив бажаючих придбати його порнопродукцію та надсилав її після того, як покупець перераховував йому на картку або на рахунок мобільного телефону грошу. 10 порнографічних фотографій він оцінював у 30 грн.

За матеріалами ВК ГУНП у Луганській області