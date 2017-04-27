У Харкові передано до суду провадження щодо отруєння дітей в аквапарку

Слідчим Слобідського відділу поліції завершено досудове розслідування кримінального провадження за ч.1 ст. 137 (неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей) Кримінального кодексу України.

Слідством встановлено, що 32-річний працівник технічного відділу через неналежне виконання своїх службових обов’язків допустив перевищення вмісту хлору в п’яти басейнах, внаслідок чого отруїлись діти.

Відповідно до висновків судово-медичних експертиз діти отримали гостре інгаляційне отруєння хлормісткою речовиною.

Нагадаємо, 10 березня 2017 року о 19:15 до Слобідського відділу поліції надійшло повідомлення від чергового лікаря про те, що до дитячої клінічної лікарні з розважального закладу доставлені діти віком від 7 до 15 років із ознаками отруєння невідомою речовиною.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківськй області