На Чернігівщині останнім аргументом у сварці став кухонний ніж

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом нанесення чоловіку умисних тяжких тілесне ушкоджень.

До поліції зателефонував фельдшер одного з сіл Сновського району і повідомив, що в ході сварки між двома односельцями один з них отримав ножове поранення.

На місце пригоди негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції. Оглянувши місце злочину, правоохоронці виявили кухонний ніж зі слідами бурого кольору.

Опитавши мешканців села, поліцейські встановили, що двоє сусідів під час розпиття спиртних напоїв посварилися. Один з них схопив ніж та вдарив ним суперника в живіт.

Пораненого каретою швидкої медичної допомоги було доставлено до Корюківської центральної районної лікарні.

Зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернігівській області