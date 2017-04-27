Безжальне вбивство молотком розкрила поліція Запоріжжя

У Вільнянську 36-річний чоловік вбив місцевого мешканця.

Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні тяжкого злочину.

Днями до Вільнянського відділення поліції Пологівського відділу Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшло повідомлення від 45-річної місцевої мешканки. Жінка розповіла, що в будинку по вулиці Шевченка вона виявила труп сусіда.

На місце події виїхали слідчо-оперативна група, керівництво відділення поліції та експерти. У будинку поліцейські виявили труп 50-річного господаря будинку з ушкодженнями голови. Тіло було направлено на проведення судово-медичної експертизи.

Оперативники негайно розпочали пошук можливих свідків події, опитували сусідів. Перевіривши всіх осіб, правоохоронці вийшли на слід зловмисника. 36-річного місцевого мешканця затримали та доставили до відділення поліції. Раніше він вже був засуджений за злочини проти життя та здоров’я людини. Йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Було встановлено, що того вечора потерпілий із підозрюваним вживали спиртні напої. Під час раптово виниклої сварки лиходій схопив молоток та декілька разів вдарив чоловіка по голові, що призвело до смерті.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області