Поліція Миколаївщини затримала вкрай небезпечну озброєну банду

Раніше повідомлялось, що близько 02:10 год. 24 березня 2017 року у під’їзді будинку по пр. Центральному двоє невідомих, обличчя яких були закриті масками з прорізями для очей, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, відібрали у 29-річного місцевого мешканця рюкзак із грошима.

Завдані збитки потерпілий оцінив у 200 тисяч гривень і тільки пізніше стало відомо, що сума коштів була набагато більшою, адже постраждалий повинен був лише доставити гроші підприємцю, не вдаючись у подробиці про їх кількість. Насправді ж у розпорядженні злочинців опинились 267 500 доларів США.

Під час огляду місця події поліцейським одразу ж стало зрозуміло, що зловмисники ретельно готувались до нападу та вжили усіх можливих заходів для конспірування, майже не залишивши оперативникам зачіпок: невідомі ховали обличчя під масками, були у рукавичках та чітко розподілили між собою обов’язки.

До розкриття цього тяжкого злочину були задіяні практично усі співробітники Центрального відділу поліції. Значну роль у розслідуванні зіграли камери відеоспостереження, розташовані поблизу місця події на приватних будинках, розважальних закладах та установах. Аналіз наявних відеоматеріалів дав оперативникам перші позитивні результати та розуміння кого розшукувати.

У зв’язку з тим, що на потерпілого злочинці чекали вже біля дверей квартири підприємця, правоохоронці шукали нападників серед тих, хто міг знати про заплановане доставляння грошей.

Поліцейські встановили особу чоловіка, який обґрунтовано підозрювався у причетності до скоєння вказаних кримінальних дій. Виявилось, що незадовго до нападу організатор злочину посварився із підприємцем, на якого працював, та був у подальшому звільнений. Проте знання чоловіка щодо певних нюансів колишньої роботи дали йому змогу довідатись інформацію про строки та умови передачі грошей екс-роботодавцю.

Для реалізації свого злочинного задуму мешканець м. Херсон залучив знайомих - земляків, 38-ми та 43-х років. Після «вдалої операції» усі поділили між собою чужі гроші та розпорядились ними по-різному: хтось швидко придбав автомобіль, хтось, не зволікаючи, - гаражне приміщення, дехто витрачати кошти не квапився, а ось організатор нападу вклав відібрані долари у розвиток власного новоствореного бізнесу.

Минув місяць безперервної кропіткої роботи правоохоронців. За цей час поліцейські встановили особи усіх учасників нападу, їх місця мешкання, зв’язки та спосіб життя.

Після погодження процесуальних дій із прокуратурою області, поліцейські Центрального району Миколаєва отримали ухвалу суду на затримання злочинців та проведення ряду обшуків.

У супроводі спецпризначенців до м. Херсон на затримання усіх нападників відправились більше 40 працівників поліції.

Злочинці були затримувались одночасно за місцями свого мешкання, а у ході обшуків, що проводились у житлових приміщеннях, гаражі та транспортних засобах, правоохоронці вилучили частину відібраних у потерпілого грошових коштів: більш ніж 190 тис. доларів США, понад 2,5 тис. євро та близько 20 тис. грн., знаряддя злочину, наркотичні засоби, новопридбані техніку та ювелірні вироби, одяг, у якому зловмисники були під час розбійного нападу, документацію тощо.

Нападникам оголошено про підозру.

Наразі вони перебувають під вартою.

Слідство триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області