На Київщині тяжко травмувався 18-річний екстремал

18-річний киянин, нехтуючи правилами безпеки, вирішив покататися на даху електропотягу. Така легковажність ледве не коштувала йому життя – хлопець отримав 40% опіків тіла і наразі за його життя борються медики.



Повідомлення на спецлінію 102 поліції Київщини надійшло від невідомого чоловіка про те, що на зупиночній платформі «Ялинка» на даху електропоїзда вдарило струмом людину.

На місце події прибули карета швидкої медичної допомоги та слідчо-оперативна група Броварського відділу поліції. Встановлено, що 18-річний житель міста Київ, нехтуючи правилами безпеки при поводженні на залізничному транспорті, заліз на дах, щоб покататись.

Отримавши ураження струмом від високовольтної лінії, він упав з потягу.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області