На Київщині тяжко травмувався 18-річний екстремал

На Київщині тяжко травмувався 18-річний екстремал

10:02 27.04.2017
На Київщині тяжко травмувався 18-річний екстремал

18-річний киянин, нехтуючи правилами безпеки, вирішив покататися на даху електропотягу. Така легковажність ледве не коштувала йому життя – хлопець отримав 40% опіків тіла і наразі за його життя борються медики.

Повідомлення на спецлінію 102 поліції Київщини надійшло від  невідомого чоловіка про те, що на зупиночній платформі «Ялинка» на даху електропоїзда вдарило струмом людину.

На місце події прибули карета швидкої медичної допомоги та слідчо-оперативна група Броварського відділу поліції. Встановлено, що 18-річний житель міста Київ, нехтуючи правилами безпеки при поводженні на залізничному транспорті,  заліз на дах, щоб покататись.

Отримавши ураження струмом від високовольтної лінії, він упав з потягу.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області 

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Теперь депутаты не пьют по ночам и обычным украинцам не дают
19.04.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чи ефективна влада в інформаційній політиці?
19.04.2017
Тетяна Заровна
Журналістка, вимушена переселенка з Донецька
Новый закон о жилье для переселенцев и АТОшников - мираж
19.04.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи потрібно в Україні популяризувати ідею толерантності до геїв та лесбійок?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.