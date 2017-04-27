На Сумщині рецидивіста затримали за підозрою у навмисному вбивстві

На Сумщині рецидивіста затримали за підозрою у навмисному вбивстві

22:02 27.04.2017
На Сумщині рецидивіста затримали за підозрою у навмисному вбивстві

Прокуратура Сумської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства, відомості до ЄРДР внесено за ч. 1 ст. 115 КК України.
Як повідомив прокурор Сумської місцевої прокуратури Олексій Моісеєнко,  співробітниками поліції днями було отримано інформацію про те, що в районі вул. Нахімова м. Суми закопано труп людини.

Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце події, виявила труп чоловіка з ознаками насильницької смерті, тіло якого замотане в два шматки килима. У ході слідства оперативно встановлено, що потерпілим є 40-річний місцевий житель, який зник без істи більше місяця тому. Окрім того, встановлено, що до вбивства причетний раніше неодноразово судимий 41-річний знайомий потерпілого.

На даний час тривають першочергові слідчі дії, потенційний підозрюваний затриманий, вирішується питання про застосування до нього ст. 208 КПК України та повідомлення йому про підозру в умисному вбивстві.

Досудове розслідування триває, встановлюються всі обставини злочину.

За матеріалами прес-служби прокуратури Сумської області

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