На Сумщині рецидивіста затримали за підозрою у навмисному вбивстві

Прокуратура Сумської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства, відомості до ЄРДР внесено за ч. 1 ст. 115 КК України.

Як повідомив прокурор Сумської місцевої прокуратури Олексій Моісеєнко, співробітниками поліції днями було отримано інформацію про те, що в районі вул. Нахімова м. Суми закопано труп людини.

Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце події, виявила труп чоловіка з ознаками насильницької смерті, тіло якого замотане в два шматки килима. У ході слідства оперативно встановлено, що потерпілим є 40-річний місцевий житель, який зник без істи більше місяця тому. Окрім того, встановлено, що до вбивства причетний раніше неодноразово судимий 41-річний знайомий потерпілого.

На даний час тривають першочергові слідчі дії, потенційний підозрюваний затриманий, вирішується питання про застосування до нього ст. 208 КПК України та повідомлення йому про підозру в умисному вбивстві.

Досудове розслідування триває, встановлюються всі обставини злочину.

За матеріалами прес-служби прокуратури Сумської області