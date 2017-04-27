Підозрюваного у вбивстві на Миколаївщині затримано у Польщі

За наслідками якісної підготовки прокуратурою Миколаївської області документів та зібраної належної доказової бази компетентними органами Республіки Польща на кордоні з Республікою Білорусь затримано 21-річного громадянина України, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 115 КК України (співучасть у вчиненні умисного вбивства).

Наразі триває процедура екстрадиції зловмисника. Він перебуває під вартою на території Республіки Польща та очікує на екстрадицію до України. Після його видачі українській стороні його буде передано органу досудового розслідування для притягнення до кримінальної відповідальності.

Як повідомлялось раніше, у липні 2015 року в одному із кафе у центрі міста Вознесенська 21-річний раніше судимий мешканець Миколаївської області за попередньою змовою з іншими двома особами з мисливської зброї застрелили 46-річного місцевого мешканця. Це зухвале вбивство набуло широкого суспільного резонансу.

Завдяки комплексу негласних слідчих (розшукових) дій, які застосував процесуальний прокурор, працівниками поліції було затримано трьох мешканців Миколаївської області за підозрою у вчиненні вбивства. За принципової позиції прокуратури двох його спільників за цей злочин вже засуджено до 12,5 та 11 років позбавлення волі.

Стосовно нього було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 137 тис грн. Скориставшись наданим йому правом, він вніс заставу та звільнився від тримання під вартою. З квітня 2016 року підозрюваний знаходився у міжнародному розшуку.

За матеріалами прес-служби прокуратури Миколаївської області