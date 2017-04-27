У Києві адвоката затримано за підозрою у побитті слідчого прокуратури

В рамках розслідування, яке проводить слідче управління столичної прокуратури оперативними працівниками сектору розшуку злочинців відділу кримінальної поліції Печерського УП ГУНП у м. Києві спільно з співробітниками управління карного розшуку ГУНП у м. Києві розшукано та затримано адвоката, який перебував у розшуку за підозрою в умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу побоїв у зв’язку із виконанням цим працівником службових обов’язків.

У грудні 2015 року вказаний адвокат, нехтуючи не лише правилами адвокатської етики, а й Кримінальним кодексом України, наніс тілесні ушкодження слідчому Генеральної прокуратури України при проведенні ним слідчих дій, чим вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України.

У подальшому, з метою уникнути відповідальності за скоєне, адвокат вирішив не з’являтись за викликами слідчого прокуратури міста Києва та почав переховуватись від слідства.

На теперішній час вирішується питання щодо доставлення розшукуваного адвоката до слідчого судді з метою обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За матеріалами прес-служби прокуратури Києва