На Киівщині суд заарештував учасників резонансного нападу у Бородянці

Установлено, що до одного з приватних підприємців смт. Бородянка Київської області, приїхало раніше йому невідомих 7 чоловіків, з яких 5 осіб кавказької національності, та почали його звинувачувати у крадіжці їхнього майна.

У подальшому, погрожуючи потерпілому ножем, зловмисники нанесли декілька поранень в область обличчя останньому та заволоділи належними йому двома автомобілями та іншим майном на суму майже 25 тисяч гривень, яким торгував потерпілий, після чого зникли з місця злочину в невідомому напрямку.

На даний час, правоохоронцями встановлено чотирьох осіб, причетних до скоєного, троє з яких являються громадянами Російської Федерації, та останнім повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України та ч. 2 ст. 187 (розбій) КК України.

Завдяки принциповій позиції прокуратури судом задоволено клопотання прокурора щодо взяття підозрюваних під варту на 2 місяці без альтернативи внесення застави.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна.

На даний час досудове розслідування триває, проводяться активні слідчі дії.

За матеріалами прес-служби прокуратури Киїівської області