На Вінниччині під завалом у штольні жахливо загинула людина

До Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що за межами с. Гарячківка Крижопільського району під час самовільного проникнення в штольню закритого кар’єру з видобутку блоків вапнякової породи загинула людина.

Внаслідок несанкціонованого копання вапняку стався обвал зазначеної породи на першому рівні двохярусної штольні на відстані близько 300 м від входу.

На місце події було одразу направлено відділення 20-ДПРЧ смт Крижопіль. Рятувальники, які прибули до місця надзвичайної події, підтвердили, що потерпілий (50-річний місцевий житель) не подає ознак життя.

До місця події також було направлено рятувальне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення та мобільно-оперативну групу ГУ ДСНС України у Вінницькій області. Загалом від ДСНС на місці надзвичайної події працює 17 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Вінницькій області