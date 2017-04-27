На Чернігівщині недопалок спалив ліжко і людину в ньому
На Чернігівщині недопалок спалив ліжко і людину в ньому
О 12:59 до Служби порятунку "101" у Ніжинському районі Чернігівської області надійшло повідомлення про пожежу в одному із приватних житлових будинків, що у місті Ніжині по вулиці Космонавтів.
За викликом на місце події прибуло відділення 16-ої Державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС України у Чернігівській області. На момент прибуття вогнеборців в будівлі спостерігалося щільне задимлення. Надзвичайники вчасно вжитими оперативними діями о 13:30 займання локалізували, а о 13:46 - остаточно ліквідували.
Під час гасіння загорання в одній із кімнат помешкання на ліжку було виявлено тіло загиблого чоловіка.
Ним виявився 46-річний житель районного центру.
Причиною пожежі, ймовірно, послужила власна необережність чоловіка при палінні.
Вогнем було знищено ліжко, майно та домашні речі.
За матеріалами ВК ГУНП у Чернігівській області