На Чернігівщині недопалок спалив ліжко і людину в ньому

На Чернігівщині недопалок спалив ліжко і людину в ньому

18:04 27.04.2017
На Чернігівщині недопалок спалив ліжко і людину в ньому

О 12:59 до Служби порятунку "101" у Ніжинському районі Чернігівської області надійшло повідомлення про пожежу в одному із приватних житлових будинків, що у місті Ніжині по вулиці Космонавтів.

За викликом на місце події прибуло відділення 16-ої Державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС України у Чернігівській області. На момент прибуття вогнеборців в будівлі спостерігалося щільне задимлення. Надзвичайники вчасно вжитими оперативними діями о 13:30 займання локалізували, а о 13:46 - остаточно ліквідували.

Під час гасіння загорання в одній із кімнат помешкання на ліжку було виявлено тіло загиблого чоловіка.

Ним виявився 46-річний житель районного центру.

Причиною пожежі, ймовірно, послужила власна необережність чоловіка при палінні.

Вогнем було знищено ліжко, майно та домашні речі.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернігівській області

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