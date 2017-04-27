На Львівщині СБУ затримала поліцейського на чималому хабарі
На Львівщині СБУ затримала поліцейського на чималому хабарі
Заступника начальника одного з відділів Національної поліції у Львівській області викрила на хабарництві Служба безпеки України спільно з прокуратурою.
Майор поліції вимагав від місцевого мешканця 22 тисячі гривень за не притягнення його до кримінальної відповідальності за крадіжку.
Співробітники спецслужби затримали поліцейського-хабарника під час одержання частини неправомірної вигоди у розмірі 20 тисяч гривень.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру.
Слідчі дії тривають.
За матеріалами прес-центру СБУ