На Львівщині СБУ затримала поліцейського на чималому хабарі

На Львівщині СБУ затримала поліцейського на чималому хабарі

17:31 27.04.2017
На Львівщині СБУ затримала поліцейського на чималому хабарі

Заступника начальника одного з відділів Національної поліції у Львівській області викрила на хабарництві Служба безпеки України спільно з прокуратурою.

Майор поліції вимагав від місцевого мешканця 22 тисячі гривень за не притягнення його до кримінальної відповідальності за крадіжку.

Співробітники спецслужби затримали поліцейського-хабарника під час одержання частини неправомірної вигоди у розмірі 20 тисяч гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру.

Слідчі дії тривають.

За матеріалами прес-центру СБУ

 

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