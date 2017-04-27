У Львові екс-помічника судді затримали за розбій та хабарництво

Затримали 32-річного "бізнесмена" працівники Управління захисту економіки у Львівській області та Львівської місцевої прокуратури №3 під час одержання 35 тисяч гривень хабара.

Співробітники Управління захисту економіки у Львівській області Нацполіції встановили, що колишній помічник суддів різної інстанції вирішував судові питання, що виникали у громадян, за певну винагороду.

Окрім того, поліцейські з'ясували, що він перебуває у міжнародному розшуку як особа, яка переховується від органів досудового розслідування у рамках кримінального провадження, відкритого за фактом вчинення розбою на території Вінницької області.

Працівники Управління захисту економіки у Львівській області та Львівської місцевої прокуратури №3 затримали колишнього помічника судді під час одержання 35 тисяч гривень хабара. За вказану суму він запевнив громадянина, що вирішить питання щодо скасування постанови про накладення на нього адміністративного правопорушення та повернення транспортного засобу на іноземній реєстрації.

У затриманого правоохоронці вилучили підроблений паспорт із вклеєною його фотографією на ім’я особи, яка померла ще у 2015 році.

На даний час зловмисник затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області