На Харківщині банду молодиків судитимуть за озброєний напад

Прокуратура області направила до Зміївського районного суду Харківської області обвинувальний акт стосовно організатора та двох учасників озброєної банди. На рахунку злодіїв крадіжка з проникненням та розбійний напад.

За інформацією начальника відділу прокуратури області Нвера Антоняна, досудовим розслідуванням встановлено, що у грудні 2015 року двоє 24-річних мешканців с. Таранівка вчинили крадіжку, поєднану з проникненням у житло. Вночі молодики зайшли у двір та за допомогою лому відкрили двері у будинок. Звідти злодії викрали майже 300 доларів США та золоті вироби. У дворі зловмисники помітили автомобіль, вони розбили скло машини та забрали з салону відеореєстратор.

Крім того, парубки знайшли у будинку сейф з автоматом Калашнікова та набоями до нього, які забрали із собою. Загальна сума вкраденого склала майже 43,5 тис. грн.

Отримавши зброю один із чоловіків вирішив організувати банду та "заробляти" розбоями на життя. До її складу увійшли спільник по крадіжці та його брат-погодка.

Вночі 7 листопада 2016 року бандити проникли до домоволодіння місцевих підприємців (1972 та 1968 р.р.н.). Вони заздалегідь підготувалися - придбали камуфляжний одяг, чорні маски та рукавички. З собою взяли вкрадену напередодні зброю.

Вони проникли до будинку, де їх помітив господар. Зав'язалася бійка. Один із зловмисників вистрілив, щоб підтвердити серйозність своїх намірів. Переляканий господар віддав всі сімейні заощадження - близько 13 тис. грн. Його зачинили у підвалі будинку та втекли прихопивши з собою каністру з 20-літрами бензину.

Куля від пострілу, яким "приборкували" потерпілого, потрапила у ногу організатора банди. Поранений звернувся за медичною допомогою. Саме це і дало можливість викрити та затримати зловмисників по "гарячим слідам".

Організатору злочинної групи оголошено підозру за ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 262, ч. 1 ст. 263, ст. 257, ч. 4 ст. 187 КК України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, викрадення вогнепальної зброї, незаконне поводження зі зброєю, бандитизм та розбій).

Скоєння злочинів за аналогічними статтями Кримінального кодексу України інкримінуються ще одному учаснику банди - старшому із братів.

Молодшому оголошено про підозру за фактом розбійного нападу, вчиненого озброєною організованою розбійною групою (ст. 257, ч. 4 ст. 187 КК України).

Наразі на вимогу прокуратури підозрювані перебувають під вартою.

Максимальна санкція статей передбачає 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області