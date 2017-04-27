Нелюда, який забив жертву на смерть, засуджено на Запоріжжі

Завдяки принциповій позиції прокурорів Запорізької місцевої прокуратури № 2 вироком Комунарського районного суду м. Запоріжжя визнано винним у вчиненні зухвалого умисного вбивства раніше судимого зловмисника.

Так, у травні 2015 року 42-річний мешканець Запоріжжя, перебуваючи за місцем проживання загиблого, на ґрунті особистих неприязних відносин з останнім, завдав численних ударів невстановленим у ході досудового слідства предметом по різних частинам його тіла, у тому числі по голові та шиї. Від завданих ударів чоловік помер.

Під час судового розгляду справи обвинувачений своєї провини не визнав, стверджуючи, що умислу на вбивство не мав, але завдяки правильно обраній тактиці стороною обвинувачення повністю спростовано його версію та доведено провину.

Суд погодився з позицією прокурора та за ч.1 ст.115 КК України призначив покарання у вигляді 14 років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Запорізької області