У Києві пожежа у квартирі забрала життя її власника

У Києві пожежа у квартирі забрала життя її власника

11:42 27.04.2017
У Києві пожежа у квартирі забрала життя її власника

27 квітня о 3:12 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в одній із квартир на 9-му поверсі 9-поверхового житлового будинку по вул. Поліська, 28.

На місце події негайно прибули рятувальники 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилось, займання виникло в однокімнатній квартирі. Під час розвідки вогнеборці виявили на підлозі тіло чоловіка. О 3:50 займання було ліквідовано.

Внаслідок пожежі пошкоджено особисті речі, закопчено стіни та стеля кімнати.

Ймовірною причиною пожежі є необережне поводження з вогнем при палінні загиблого, проте остаточну причину встановить слідство.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Києві 

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Теперь депутаты не пьют по ночам и обычным украинцам не дают
19.04.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чи ефективна влада в інформаційній політиці?
19.04.2017
Тетяна Заровна
Журналістка, вимушена переселенка з Донецька
Новый закон о жилье для переселенцев и АТОшников - мираж
19.04.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи потрібно в Україні популяризувати ідею толерантності до геїв та лесбійок?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.