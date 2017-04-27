У Києві пожежа у квартирі забрала життя її власника

27 квітня о 3:12 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в одній із квартир на 9-му поверсі 9-поверхового житлового будинку по вул. Поліська, 28.

На місце події негайно прибули рятувальники 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилось, займання виникло в однокімнатній квартирі. Під час розвідки вогнеборці виявили на підлозі тіло чоловіка. О 3:50 займання було ліквідовано.

Внаслідок пожежі пошкоджено особисті речі, закопчено стіни та стеля кімнати.

Ймовірною причиною пожежі є необережне поводження з вогнем при палінні загиблого, проте остаточну причину встановить слідство.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Києві

