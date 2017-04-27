На Волині суд обрав запобіжний захід нападнику на магазин

Володимир-Волинська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні про вчинення 47-річним мешканцем села Новосілки Володимир-Волинського району розбою, поєднаного з проникненням у приміщення.

Увечері 22 квітня 2017 року, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, чоловік через незачинені двері проник у приміщення магазину «Ельф 1», що на вулиці Ковельській у Володимирі-Волинському, й, погрожуючи продавцю пістолетом, хотів заволодіти грошима, однак був затриманий на місці вчинення злочину.

Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.Триває досудове розслідування.

За матеіралами прес-служби прокуратури Волинської області