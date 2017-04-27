На Львівщині крадій під виглядом волонтера АТО обікрав жінку

На Львівщині крадій під виглядом волонтера АТО обікрав жінку

12:40 27.04.2017
На Львівщині крадій під виглядом волонтера АТО обікрав жінку

У Дрогобицький відділ поліції за допомогою звернулася 38-річна жителька міста Стебник. Жінка повідомила, що впустила у свою квартиру невідомого чоловіка, який представився волонтером, котрий збирає кошти на потреби бійців АТО.

Невдовзі після візиту «волонтера» виявила, що з шафи зникли  25 000 гривень, які знаходились у коробці.

Працівники поліції встановлюють особу зловмисника та обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області                                

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