На Львівщині крадій під виглядом волонтера АТО обікрав жінку

У Дрогобицький відділ поліції за допомогою звернулася 38-річна жителька міста Стебник. Жінка повідомила, що впустила у свою квартиру невідомого чоловіка, який представився волонтером, котрий збирає кошти на потреби бійців АТО.

Невдовзі після візиту «волонтера» виявила, що з шафи зникли 25 000 гривень, які знаходились у коробці.

Працівники поліції встановлюють особу зловмисника та обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області