На Львівщині перекинувся "Мерседес" із молодиками, є поранені

На Львівщині перекинувся "Мерседес" із молодиками, є поранені

20:00 27.04.2017
На Львівщині перекинувся "Мерседес" із молодиками, є поранені

Дорожньо-транспортна пригода сталась о 18:50 між селами Бережниця і Загурщина, Жидачівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Мерседес Бенц», 22-річний мешканець одного з сіл Жидачівського району, не впорався з керуванням, з’їхав у кювет, після чого автомобіль перекинувся.

Внаслідок автопригоди водій транспортного засобу, госпіталізований в хірургічне відділення з діагнозом: «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забої та гематоми». Четверо пасажирів, мешканці Жидачівського району віком 17, 22, 23 та 29 років, після огляду лікарів були відпущені додому.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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