На Хмельниччині судитимуть торгівця товарами військового призначення

Прокуратурою області спільно з іншими правоохоронними органами проводиться цілеспрямована робота щодо забезпечення захисту національних інтересів України, у тому числі недопущення використання товарів військового призначення у протиправних цілях.

Так, за процесуального керівництва галузевого відділу прокуратури області слідчим відділом Управління Служби безпеки України в області здійснювалось досудове розслідування кримінального провадження за фактом порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

Встановлено, що житель міста Хмельницького, всупереч встановленому законодавством порядку, організував та здійснив спробу вивезення за межі України товару військового призначення – складових до бортових систем військових літак ів.

З цією метою він на сайті оголошень в мережі Інтернет розмістив повідомлення про продаж радіодеталей, та коли від мешканця Російської Федерації надійшла пропозиція про купівлю товару за суму еквівалентну 70 тис. грн., він на неї відгукнувся.

Довести злочинний умисел до кінця чоловікові не вдалось, оскільки під час проведення митного контролю пасажирів потяг у сполученням «Кишинів-Москва» зазначений товар військового призначення був виявлений та вилучений.

Як повідомив начальник відділу нагляду за додержанням законів органами Служби безпеки України та державної прикордонної служби прокуратури області Олег Павлик, наразі обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу України (закінчений замах на порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) направлено для розгляду до суду.

Санкція інкримінованого злочину передбачає покарання у виді штрафу від 1700 до 3400 грн. або обмеження чи позбавлення волі на строк до 3 років.

За матеріалами прес-служби прокуратури Хмельницької області