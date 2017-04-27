На Вінниччині СБУ затримали наркодилера за торгівлю психотропами

Організаторів розгалуженої мережі збуту психотропів затримала на Вінниччині Служба безпеки України спільно з поліцією.

Мешканці Могилів-Подільського району – сестра з братом – налагодили постачання з Російської Федерації в Україну психотропних ліків для схуднення. Препарат з вмістом сибутраміну – небезпечної психотропної речовини, що поряд зі зниженням апетиту збільшує ризик передчасної смерті від серцево-судинних захворювань та суїцидів, ‒ продавався через Інтернет та кур’єрську мережу. Загальний обсяг виручки від протиправних операцій ділків становив до 300 тисяч гривень щомісяця.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили у затриманих понад 500 пігулок із вмістом сибутраміну, 200 кустарно виготовлених набоїв, пристрій для їх виробництва, кулі, гільзи та пляшки з порохом.

Зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ