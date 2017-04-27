На Київщині двох чоловіків засуджено за звіряче вбивство знайомого

У серпні минулого року двоє чоловіків, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, прийшли у будинок свого знайомого, де між ними почалася сварка.

Під час словесної перепалки між чоловіками почалася бійка, в ході якої двоє зломвисників повалили потерпілого на підлогу та нанесли йому численні удари кулаками рук та ніг в область голови та тулубу, від яких чоловік помер на місці події. Після скоєного, правопорушники залишили місце злочину.

Дії зловмисників кваліфіковано за ч. 2 ст. 121 (тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) КК України.

Завдяки якісному підтриманню державного обвинувачення Баришівським відділом Бориспільської місцевої прокуратури та достатності доказів, чоловіків визнано винними та засуджено до 8 років та 9 років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Київської області