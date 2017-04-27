На Львівщині СБУ затримала прикордонника під час отримання хабара

Інспектора прикордонної служби, який систематично вимагав гроші від місцевого підприємця за неперешкоджання у ввезенні товарів із-за кордону у країну, затримала на Львівщині Служба безпеки України спільно з Військовою прокуратурою та внутрішньою безпекою ДПС.

Оперативники спецслужби затримали хабарника після одержання частини неправомірної вигоди у чотири тисячі гривень. Раніше співробітники СБУ задокументували отримання прикордонником ще шести тисяч гривень хабара.

Під час обшуку службового автомобіля, яким прикордонний наряд повертався з місця несення служби, правоохоронці виявили 1200 доларів США та майже дві тисячі гривень готівки.

Законність походження коштів встановлюватиметься у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо оголошення військовослужбовцю про підозру.

Слідчі дії тривають.

За матеріалами прес-центру СБУ