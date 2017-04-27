У Слов’янську затримано чоловіка, який вбив жінку та спробував позбутися тіла

У Слов’янську затримано чоловіка, який вбив жінку та спробував позбутися тіла

14:06 27.04.2017
У Слов’янську затримано чоловіка, який вбив жінку та спробував позбутися тіла

Під процесуальним керівництвом Слов’янської місцевої прокуратури розслідується кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.

На даний час встановлено, що у ніч на 27 квітня, близько 02:30 год, мешканка с. Семенівка Слов’янського району викликала співробітників МЧС з приводу пожежі на кухні свого будинку. Також жінка повідомила, що виявила на кухні тіло своєї 44-річної подруги без ознак життя.

Правоохоронці, які прибули на виклик слідом за пожежними, з’ясували, що увечері подруги розпивали алкогольні напої, після чого розійшлись по кімнатам відпочивати. Вночі до будинку з метою з’ясувати стосунки прийшов колишній чоловік хазяйки. Знаходячись у стані алкогольного сп’яніння, 57-річний чоловік накинувся на подругу дружини та спричинив їй 6 ножових поранень в область живота та грудної клітини, після чого підпалив будинок та втік.

Наразі підозрюваного затримано в порядку ст. 208 КПК України. Проводиться допит свідків, на місці зухвалого злочину працює слідчо-оперативна група. Вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру у скоєнні умисного вбивства.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області

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