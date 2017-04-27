На Волині керівника-комунальника судитимуть за мільйонну розтрату

Прокуратура Волинської області скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про службове підроблення та розтрату державного майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем (кримінальні правопорушення, передбачені ч.1 ст. 366 та ч.5 ст. 191 КК України), вчинені за попередньою змовою керівником комунального підприємства "Луцькводоканал" та трьома директорами приватних підприємств міста Києва.

Упродовж березня 2014 року – січня 2015 року директором комунального підприємства було укладено договори доручення про надання інформаційно-консультаційних послуг двома столичними фірмами. Жодних послуг суб’єкти господарювання "Луцькводоканалу" не надавали, проте посадовець прийняв та погодив звіти директорів фірм про виконання договорів і підписав акти здачі-прийняття робіт на загальну суму понад 1,7 млн. грн.

За відсутності законних підстав бюджетні кошти було перераховано на рахунки приватних підприємств.Спритники з однієї з цих столичних фірм, увівши в оману директора підприємства "Нововолинськводоканал", та за тією ж схемою привласнили кошти комунального підприємств в особливо великих розмірах. На підставі підписаних директором КП документів на користь фірми у грудні 2014 - січні 2015 року було перераховано понад 340 тис. грн.

Таким чином зловмисники заволоділи понад 2 млн. грн. бюджетних коштів.

Невдовзі усі вони постануть перед судом, який і визначить для них міру покарання.

Зауважимо, що слідчі окремо досліджують дії посадовців Луцької міської ради на предмет причетності до вищевказаних оборудок.

За матеріалами прес-служби прокуратури Волинської області

