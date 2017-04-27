У Дніпрі СБУ ліквідувала потужний російський конвертцентр

Діяльність конвертаційного центру із загальним обігом у сімсот п'ятдесят мільйонів гривень припинили у Дніпрі співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою та поліцією.

«Конверт» був підконтрольний посадовцям російської банківської установи та працював за погодженням з власниками корпорації, зареєстрованої в РФ.

Для обслуговування українських державних та комерційних підприємств організатори оборудки відкрили низку фіктивних фірм для надання «послуг» з мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку.

Під час обшуків в офісах, місцях проживання та автомобілях фігурантів справи оперативники СБ України вилучили понад п'ятсот тисяч гривен, печатки «фіктивних» підприємств та фінансово-господарську документацію.

Відповідно до ухвал суду накладено арешти на рахунки п’яти «фіктивних» підприємств, підконтрольних організаторам злочинної схеми. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

За матеріалами прес-центру СБУ