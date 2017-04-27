Прокуратура Луганщини контролює розслідування щодо резонансної ДТП

Встановлено, що 26.04.2017 водій автомобіля “RENAULT TRAFFIC”, рухаючись у напрямку з міста Сєвєродонецька до смт Станиця-Луганська, на автодорозі сполученням «Старобільськ-Луганськ» не впорався з керуванням та здійснив виїзд на узбіччя, після чого сталося перекидання вказаного автомобіля.

Під час дорожньо-транспортної пригоди в салоні автомобіля знаходився водій та 8 пасажирів, які отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до Новоайдарської центральної районної лікарні.

На місце події виїжджали заступник прокурора Луганської області, прокурори галузевого відділу прокуратури області, слідчо-оперативна група, судовий експерт та співробітники слідчого управління Головного управління Національної поліції у Луганські області.

Натепер встановлюються всі обставини вказаної дорожньо-транспортної пригоди, проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії.

Санкція ч. 2 ст. 286 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

За матеріалами прес-служби прокуратури Луганської області