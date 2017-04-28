У Києві СБУ затримала на хабарі службовця прикордонної служби

Співробітники СБ України спільно з внутрішньою безпекою прикордонників затримали на хабарі начальника одного з відділів управління Держприкордонслужби у Житомирській області.

Правоохоронці встановили, що чиновник вимагав п’ятсот тридцять тисяч гривень від підприємця, який у рамках діючого контракту виконував роботи з будівництва об’єкту. У таку суму посадовець оцінив штучне нерозірвання договору та підписання акту прийому-передачі виконаних робіт.

Оперативники спецслужби задокументували передачу зловмиснику першої частини хабара у розмірі двісті тисяч гривень. Правоохоронці затримали чиновника в Києві у власному авто під час отримання решти суми.

За матеріалами прес-центру СБУ