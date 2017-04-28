На Рівненщині СБУ ліквідувала чергову банду підпільних копачів бурштину

Співробітники Служби безпеки України спільно з ДЗЕ Національної поліції та Генеральною прокуратурою припинили на Рівненщині діяльність угруповання, учасники якого організували незаконний видобуток та збут бурштину.

Правоохоронці одночасно провели обшуки у кількох районах Рівненської області. Оперативники спецслужби вилучили за місцями проживання фігурантів справи та в офісах комерційних структур понад двісті кілограмів «сонячного каменю» вартістю майже.

У зловмисників також вилучено обладнання для видобутку бурштину, незареєстровану та вогнепальну зброю, підроблені печатки фірм, чорнові записи та бухгалтерію, які свідчать про організацію нелегального бізнесу.

Триває досудове розслідування у рамках кримінального провадження, відкритого раніше за ст. 198, ч. 4 ст. 240, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

За матеріалами прес-центру СБУ