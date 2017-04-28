На Хмельниччині СБУ взяла на хабарі посадовця територіальної громади

На Хмельниччині СБУ взяла на хабарі посадовця територіальної громади

04:00 28.04.2017
На Хмельниччині СБУ взяла на хабарі посадовця територіальної громади

Спеціаліста з питань комунальної власності та земельних відносин однієї з територіальних громад Шепетівського району Хмельницької області затримала на хабарі Служба безпеки України спільно з прокуратурою та поліцією.

Чиновник вимагав з місцевого підприємця 1800 доларів США за надання правовстановлюючих документів на отримання земельної ділянки площею 0,2 га під комерційне використання.

Правоохоронці затримали здирника на робочому місці під час одержання частини неправомірної вигоди у розмірі 25 тисяч гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії.

Вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

За матеріалами прес-центру СБУ

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Теперь депутаты не пьют по ночам и обычным украинцам не дают
19.04.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чи ефективна влада в інформаційній політиці?
19.04.2017
Тетяна Заровна
Журналістка, вимушена переселенка з Донецька
Новый закон о жилье для переселенцев и АТОшников - мираж
19.04.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи потрібно в Україні популяризувати ідею толерантності до геїв та лесбійок?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.