На Хмельниччині СБУ взяла на хабарі посадовця територіальної громади

Спеціаліста з питань комунальної власності та земельних відносин однієї з територіальних громад Шепетівського району Хмельницької області затримала на хабарі Служба безпеки України спільно з прокуратурою та поліцією.

Чиновник вимагав з місцевого підприємця 1800 доларів США за надання правовстановлюючих документів на отримання земельної ділянки площею 0,2 га під комерційне використання.

Правоохоронці затримали здирника на робочому місці під час одержання частини неправомірної вигоди у розмірі 25 тисяч гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії.

Вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

За матеріалами прес-центру СБУ