На Донеччині 3-х наркодилерів судитимуть за торгівлю важкими наркотиками

Торецьким відділом Костянтинівської місцевої прокуратури завершено досудове розслідування та до Дзержинського міського суду направлено обвинувальний акт відносно групи з 3 осіб, які обвинувачуються у придбанні, зберіганні, пересиланні, перевезенні та збуті наркотичних засобів за попередньою змовою групою осіб, а також у використанні підроблених документів та коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів.

В ході досудового розслідування встановлено, що троє мешканців Торецька з серпня 2016 по січень 2017 року, використовуючи послуги однієї з поштових компаній, організували постійні поставки концентрованого опію до міста. Наркотик вони купували в Івано-Франківській області та, за допомогою різних засобів конспірації, в тому числі підроблених документів, переправляли його на Донеччину.

В подальшому наркотичний засіб збували наркозалежним мешканцям міста. Гроші, отримані від збуту наркотиків, перераховувались на відкриті банківські рахунки та витрачалися в Івано-Франківській області для подальшої закупівлі наркотичних засобів.

Дії зловмисників інкриміновані за 5 статтями Кримінального кодексу України. Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті. Наркоділкам загрожує до 15 років позбавлення волі.

За матерілами прес-служби прокуратури Донецької області