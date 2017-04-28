У Запоріжжі на валютному хабарі затримали лікаря

У Запоріжжі на валютному хабарі затримали лікаря

05:00 28.04.2017
У Запоріжжі на валютному хабарі затримали лікаря

Працівниками прокуратури Запорізької області спільно з співробітниками Управління захисту економіки в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України та слідчими ГУ НП в області викрито факт одержання неправомірної вигоди лікарем однієї із лікарень Запоріжжя.

Так, лікар, діючи з метою незаконного збагачення, одержав від громадянина неправомірну вигоду у розмірі одна тисяча доларів США за вирішення питання щодо встановлення у останнього групи інвалідності під час проходження МСЕК.

Наразі досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України, триває.

Проводяться невідкладні слідчі дії, спрямовані на збір та фіксацію доказів. Вирішується питання щодо повідомлення медику про підозру та обрання запобіжного заходу.

За матеріалами прес-служби прокуратури Запорізької області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Теперь депутаты не пьют по ночам и обычным украинцам не дают
19.04.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чи ефективна влада в інформаційній політиці?
19.04.2017
Тетяна Заровна
Журналістка, вимушена переселенка з Донецька
Новый закон о жилье для переселенцев и АТОшников - мираж
19.04.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи потрібно в Україні популяризувати ідею толерантності до геїв та лесбійок?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.