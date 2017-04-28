На Кіровоградщині вислухав вирок суду серійний крадій

Публічним обвинувачем в суді доведено, що обвинувачений вчинив 18 крадіжок чужого майна, проникаючи в житло та інші приміщення громадян.

Потерпілими від вчинення злочинів були, в тому числі, особи похилого віку.

Вироком Новоукраїнського районного суду чоловіка визнано винним за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України та призначено покарання у виді 5 років 6 місяців позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Кіровоградської області