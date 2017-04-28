На Кіровоградщині вислухав вирок суду серійний крадій

На Кіровоградщині вислухав вирок суду серійний крадій

06:02 28.04.2017
На Кіровоградщині вислухав вирок суду серійний крадій
Публічним обвинувачем в суді доведено, що обвинувачений вчинив 18 крадіжок чужого майна, проникаючи в житло та інші приміщення громадян.
Потерпілими від вчинення злочинів були, в тому числі, особи похилого віку.
Вироком Новоукраїнського районного суду чоловіка визнано винним за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України та призначено покарання у виді 5 років 6 місяців позбавлення волі.
За матеріалами прес-служби прокуратури Кіровоградської області
Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Теперь депутаты не пьют по ночам и обычным украинцам не дают
19.04.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чи ефективна влада в інформаційній політиці?
19.04.2017
Тетяна Заровна
Журналістка, вимушена переселенка з Донецька
Новый закон о жилье для переселенцев и АТОшников - мираж
19.04.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи потрібно в Україні популяризувати ідею толерантності до геїв та лесбійок?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.