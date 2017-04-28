Депутат Київської облради попався на чималому хабарі - СБУ

Депутата Київської обласної ради, який, зокрема, опікувався питаннями екології, водних ресурсів та природокористування, затримала на хабарі Служба безпеки України спільно з прокуратурою Києва.

Здирник вимагав від підприємця 10 тисяч доларів США за сприяння у погодженні з облрадою дозволу на користування водними ресурсами Київщини.

Оперативники спецслужби затримали депутата-хабарника на робочому місці під час одержання частини неправомірної вигоди у сумі шість тисяч доларів.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ