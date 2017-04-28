У Харкові СБУ затримала на хабарі комерційного директора ЖБК

У Харкові СБУ затримала на хабарі комерційного директора ЖБК

18:27 28.04.2017
У Харкові СБУ затримала на хабарі комерційного директора ЖБК

Комерційного директора однієї з житлово-будівельних компаній Харкова викрила на хабарництві Служба безпеки України спільно з прокуратурою та поліцією.

Посадовець вимагала від місцевого мешканця 200 тисяч гривень за укладання з ним договору купівлі-продажу торговельних приміщень на зупинці громадського транспорту з великим потоком людей. При цьому офіційна вартість торговельного об’єкту, що мала надійти до каси фірми, становила лише 50 тисяч гривень.

Оперативники спецслужби затримали хабарницю під час одержання всієї суми неправомірної вигоди.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368-3 (підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

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