На Сумщині викрито порностудію, в якій працювали неповнолітні

Під процесуальним керівництвом прокуратури Сумської області Слідчим управлінням ГУ НП в Сумській області викрито домашню порностудію, яка діяла близько року.

Майже в центрі міста Суми 42-річний уродженець Запорізької області орендував елітну дворівневу квартиру, облаштував її комп’ютерною технікою, веб-камерами, засобами освітлення, придбав інтимний одяг тощо.

До своєї злочинної діяльності чоловік залучав дівчат, які в онлайн-режимі збирали по той бік екранів любителів «полунички». За свою «роботу» дівчата отримували грошову винагороду.Наразі встановлено 22-річну жительку Сумської області, яка проживала у вказаній квартирі та систематично займалась даною протиправною діяльністю.

Також з’ясовано, що організатор порностудії підшукував неповнолітніх дівчат, використовуючи їх скрутне матеріальне становище, вербував та використовував в якості «порноактрис».

Зокрема, на початку квітня 2017 року чоловік познайомився із 17-річною жителькою обласного центру, запропонував її високооплачувану «роботу», а саме брати участь у зйомках порнографічного змісту.

У так званій домашній порностодії в четвер, 27 квітня 2017 року, проведено санкціонований обшук, під час якого вилучено диски із відповідними записами, комп’ютерну техніку, банківські картки та інші речі, які мають значення для слідства.На даний час чоловікові вручено повідомлення про підозру у вербуванні неповнолітньої особи з метою сексуальної експлуатації (ч .2 ст. 149КК України) та виготовленні з метою збуту предметів порногрфічного характеру (ч. 3 ст. 301 КК України).

Вирішується питання про затримання підозрюваного в порядку ст. 208 КПК України. За вказаний злочин йму загрожує до 12 років позбавлення волі.

Окрім того, 22-річній дівчині повідомлено про підозру у виготовленні з метою збуту предметів порногрфічного характеру (ч. 3 ст. 301 КК України), санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває, встановлюється коло осіб, які також причетні до порнографічної діяльності.

За матеріалами прес-служби прокуратури Сумської області