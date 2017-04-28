Молодика, через якого загинула 16-річна дівчина, засуджено на Дніпропетровщині

Апеляційний суд Дніпропетровської області підтримав позицію прокуратури області та скасував вирок суду першої інстанції в частині призначення покарання 22-річному молодику за скоєння ДТП, в якому загинула неповнолітня дівчина (ч.2 ст.286 КК України).

Так, у квітні 2016 року водій ВАЗ 2121 у стані алкогольного сп’яніння, до того ж перед виїздом не перевіривши технічний стан авто, з пасажирами на задньому сидінні рухався зі швидкістю 70-80 км/год по вулиці Жовтневій в селі В’язівок Павлоградського району.

Перед перехрестям водій виїхав на зустрічну смугу, застосував різкий маневр зміщення автомобіля вправо та втратив контроль над керуванням, в результаті чого авто неодноразово перекинулось.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди пасажир авто (16-річна дівчина) була смертельно травмована.Вироком Павлоградського міськрайонного суду молодика звільнено від відбуття покарання за скоєння вказаного злочину з іспитовим строком на 3 роки, проте прокуратура не погодилась з вказаним рішенням.

Апеляційний суд Дніпропетровської області підтримав доводи обвинувачення та призначив зловмиснику покарання у вигляді 4 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки.

За матеріалами прес-служби прокуратури Дніпропетровської області