У Черкасах депутат незаконно привласнив комплекс державного підприємства

У Придніпровському районному суді м. Черкаси задоволено клопотання прокуратури Черкаської області про обрання депутату обласної ради, який незаконно заволодів цілісним майновим комплексом державного підприємства вартістю майже 55 млн. грн., запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

Слідчим суддею вказаній вище особі обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці, з можливістю внесення застави в розмірі 3 млн. грн.

Нагадаємо, що прокуратурою Черкаської області колишньому директору одного з державних підприємства м. Тальне, депутату Черкаської обласної ради, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Слідством установлено, що директор вказаного підприємства у 2008 році умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах іншої юридичної особи, в порушення вимог законодавства, достовірно знаючи, що державне підприємство включено до переліку об’єктів державної власності та не підлягає приватизації, не погодив свої дії та рішення з Кабінетом Міністрів України та здійснив незаконне відчуження підприємства шляхом укладення договору купівлі-продажу із одним з товариств м. Тальне, співзасновником якого він був.

Унаслідок його протиправних дій цілісний майновий комплекс державного підприємства вартістю майже 55 млн. грн. незаконно вибув із власності держави.

На цей час досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні триває, вживаються заходи щодо швидкого, всебічного, повного та об’єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, завершення досудового розслідування в найкоротший строк і прийняття кінцевого процесуального рішення відповідно до вимог кримінального процесуального законодавства.

За матеріалами прес-служби прокуратури Черкаської області