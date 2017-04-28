На Житомирщині слідчі прокуратури викрили мережу гральних закладів

Слідчим відділом прокуратури Житомирської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом зайняття гральним бізнесом за ознаками злочину, передбаченого ст.203-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що низка закладів – Інтернет-клуби, приховавши свою діяльність під видом надання послуг з доступу до мережі Інтернет, насправді займаються незаконною діяльністю з організації грального бізнесу.

Слідчими прокуратури області спільно з працівниками Департаменту захисту економіки Нацполіції України проведено понад 10 санкціонованих обшуків у місцях функціонування гральних закладів, офісних і складських приміщеннях та за місцем проживання осіб, причетних до організації та незаконної діяльності у м. Києві, Київській та Хмельницькій областях.

Під час проведених заходів виявлено та вилучено 136 одиниць комп’ютерної техніки, два сервери, 4 ноутбуки, за допомогою яких здійснювався незаконний гральний бізнес, понад 150 носіїв інформації, 70 гральних автоматів, столи для гри у покер, печатки приватних підприємств, чорнову бухгалтерію, а також готівкові кошти в іноземній та національній валюті, загалом на суму понад 12 млн. грн.

Завдяки спільним злагодженим діям слідчих прокуратури області та працівників Департаменту захисту економіки Нацполіції України припинено незаконну діяльність шести гральних закладів.

На даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

За матеріалами прес-служби прокуратури Житомирської області