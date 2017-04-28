Заступника начальника одного з відділів поліції Львова взяли на хабарі
Заступника начальника одного з відділів поліції Львова взяли на хабарі
Слідчими прокуратури Львівської області повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України заступнику начальника одного з районних відділів поліції Львова, якого вчора затримано на гарячому слідчими прокуратури області спільно з працівниками спецпідрозділу БКОЗ УСБУ у Львівській області при отриманні неправомірної вигоди.
Зазначимо, що посадовець вимагав від громадянина хабар в розмірі 20 тис. грн. за непритягнення останнього до кримінальної відповідальності та встиг отримати лише частину суми неправомірної вигоди.
У провадженні тривають першочергові слідчі дії, вирішується питання щодо обрання затриманому працівнику поліції запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення його від посади.
За матеріалами прес-служби прокуратури Львівської області