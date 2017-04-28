Поліція повідомила подробиці цинічного вбивства жінки на Донеччині

Близько четвертої ночі до Слов'янського відділу поліції надійшло повідомлення від співробітників ГСНС: при гасінні пожежі у селищі Семенівка був виявлений труп жінки зі слідами насильницької смерті.

На місці події правоохоронці встановили, що загоряння сталось у кухні приватного будинку - тут же на підлозі знаходилось тіло вбитої зі слідами колото-різаних поранень в області голови та шиї. Загиблою виявилася 45-річна місцева мешканка, яка була подругою власниці житла. Остання пояснила, що під час події спала в спальні і нічого не чула, прокинувшись вже від запаху диму. Сусіди також повідомити нічого корисного не змогли.

Провівши ряд оперативних заходів, співробітники поліції вже до ранку затримали підозрюваного у вбивстві. Ним виявився колишній чоловік господині будинку 1960 року народження.

Надалі було встановлено, за кілька годин до трагедії у екс-подружжя, яке випадково зустрілось в кафе, відбувся серйозний конфлікт. Перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, зловмисник вирішив помститись жінці, взяв ніж і попрямував вночі до її будинку. Він чекав на вулиці, поки подруга колишньої супутниці життя, що гостювала у неї, не пішла, потім увірвався з ножем в кухню і несподівано для себе застав там ще одну знайому. Жінка його впізнала й спробувала чинити опір, але була вбита. Після цього правопорушник спробував спалити будинок разом зі слідами свого злочину і сплячою у дальній кімнаті "кривдницею".

Згодом вбивця відправився до свого дому, сховав ніж під деревом на пустирі, а одяг зі слідами крові засунув в відсік для інструментів вантажного "Камаза", на якому працював водієм.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області