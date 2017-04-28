На Харківщині чоловіка побили та пограбували на залізничній станції

До чергової частини Лозівського відділу поліції надійшла заява від 39-річного мешканця міста Барвінково про те, що в приміщенні громадської вбиральні на залізничному вокзалі станції Лозова невідома особа вдарила його по тулубу, заволоділа його речами та грошима.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів працівниками поліції в скоєнні вказаного кримінального правопорушення викритий 32-річний безробітний раніше судимий мешканець смт Орілька.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що о 20:30 зловмисник, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, наніс потерпілому тілесні ушкодження. Потім забрав 1300 гривень і мобільний телефон.

Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ч.2 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

За матеріалами прес-служби ВК ГУНП у Харківській області