У Харкові чоловіка затримали за звіряче побиття свояка

У Харкові чоловіка затримали за звіряче побиття свояка

23:00 28.04.2017
У Харкові чоловіка затримали за звіряче побиття свояка

У нанесенні тяжких тілесних ушкоджень співробітники Немишлянського відділення поліції викрили 62-річного місцевого мешканця

Як розповів начальник Немишлянського відділення поліції Андрій Ліхачов, під час спільного вживання спиртних напоїв між чоловіками виник конфлікт. Розгніваний гість вдарив 43-річного господаря кулаком в обличчя. Від удару чоловік впав, а нападник продовжував бити його ногами.

Відповідно до висновків медиків постраждалий отримав тяжку травму ока.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Чоловіка вже повідомлено про підозру у скоєнні даного злочину. Підозрюваному загрожує до 8 років ув’язнення.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області 

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