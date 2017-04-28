У Харкові чоловіка затримали за звіряче побиття свояка
У Харкові чоловіка затримали за звіряче побиття свояка
У нанесенні тяжких тілесних ушкоджень співробітники Немишлянського відділення поліції викрили 62-річного місцевого мешканця
Як розповів начальник Немишлянського відділення поліції Андрій Ліхачов, під час спільного вживання спиртних напоїв між чоловіками виник конфлікт. Розгніваний гість вдарив 43-річного господаря кулаком в обличчя. Від удару чоловік впав, а нападник продовжував бити його ногами.
Відповідно до висновків медиків постраждалий отримав тяжку травму ока.
За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Чоловіка вже повідомлено про підозру у скоєнні даного злочину. Підозрюваному загрожує до 8 років ув’язнення.
За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області