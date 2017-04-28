У Сумах затриманий шахрай, який "здавав" в оренду чужі квартири

Чоловік діяв за відомою шахрайською схемою. Видаючи себе за господаря чужої квартири, сам почав «здавати» її в оренду. Таким чином, протягом короткого часу зловмисник одурив п’ятьох громадян, взявши у них у якості оплати наперед 22 500 гривень.

Від дій 55-річного мешканця міста Харкова постраждало щонайменше п’ятеро жителів Сум та області. Ніхто з потерпілих навіть не припускав, що може стати жертвою квартирної афери. До того ж, чоловік відрекомендовувався власником квартири у центрі міста та називався ім’ям справжнього господаря. А ще «підкупляв» майбутніх своїх жертв щирістю, та удаваною порядністю.

І врешті, на гачок підприємливого ділка, що розмістив оголошення в Інтернеті, потрапило троє дівчат та двоє хлопців віком 22-х – 27-ми років, що мали потребу в житлі. З кожного з них зловмисник буквально лише протягом одного дня взяв по п’ять тисяч гривень, і лиш одна потерпіла заплатила шахраєві дві з половиною тисячі. Після отримання грошей чоловік передавав громадянам ключі від житла, і говорив, що можна вже йти заселятись. Коли ж люди підходили до дверей «знятої» оселі, і намагалися відкрити їх, виявляли, що ключ до замка не підходе, а в квартирі живуть інші люди.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України та розпочала слідство.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, виправних робіт на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років.

За матеріалами ВК ГУНП у Сумській області