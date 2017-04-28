Неповнолітній хопець допоміг поліції розкрити вбивство на Сумщині

Хлопчина не лише розповів поліцейським про обставини скоєння злочину, а й вказав на зловмисника, що позбавив життя 40-річного чоловіка.Ним виявився вітчим підлітка, раніше неодноразово судимий за хуліганство, крадіжки, розбій, пошкодження майна та нанесення тілесних ушкоджень.

До працівників ювенальної превенції звернувся чотирнадцятирічний школяр. Він розповів, що побоюється за своїх молодших брата і двох сестричок, над якими постійно знущається та б‘є вітчим.

«Завдяки тому, що працівник ювенальної превенції знайшов психологічний підхід до хлопця, вдалося розкрити вбивство людини, яка вважалась безвісти зниклою, - коментує т.в.о.начальника Сумського відділу поліції Руслан Власенко. – Підліток зізнався: дуже побоюється, що вітчим вчинить з ним так само, як вчинив зі своїм приятелем, котрого вбив близько півтора місяці тому просто у себе вдома».

У відвертій бесіді з хлопцем працівник поліції встановив обставини скоєння злочину. Того вечора вітчим пив горілку разом зі своїм приятелем. Час від часу вони сварилися і затівали бійку. Аби молодші діти не бачили цього, пасинок повів їх до спальні – вкладати спати. Він чув, як на кухні дорослі билися, проте, знаючи буйний норов та «важку» руку свого вітчима, що неодноразово бив його та членів родини, не став втручатися у конфлікт.

На ранок вітчим розбудив хлопця, і повідомив, що потребує його допомоги. Коли підліток вийшов у кухню, то побачив учорашнього гостя вже мертвим. Вітчим пригрозив пасинку, що на нього теж очікує така доля, якщо він комусь розповість про побачене, після чого вони спустили тіло до підвалу.

За три дні чоловік знайшов місце на пустирищі, куди змусив хлопчину разом з ним вивезти та закопати труп. Аби убезпечити себе від викриття, в подальшому зловмисник вивантажив на місце імпровізованого поховання сміття.

Правоохоронці, оглянувши пустир, знайшли тіло та встановили особу загиблого – ним виявився 40-річний житель Сум, що з початку квітня значився у розшуку як безвісно зниклий. Підозрюваного затримали, і він зізнався у скоєному. Наразі чоловік в Сумському відділі поліції, відносно нього відкрите кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст. 115 КК України (навмисне убивство). За скоєне громадянину загрожує позбавлення волі до 15 років або навіть довічне ув‘язнення.

За матеріалами ВК ГУНП у Сумській області